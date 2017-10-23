15:20, 23 Октября 2017
Как граждане смогут законно рубить елки к Новому году, объяснили в парламенте Карелии
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Депутаты республиканского Законодательного собрания готовятся узаконить для граждан самостоятельную заготовку хвойных деревьев к Новому году.
"Гражданам необходимо создать условия для законной заготовки елей к празднику", - заявил депутат республиканского парламента Тимур Зорняков.
Главные цели подготовленной карельскими парламентариями поправки в Лесной кодекс России - узаконить для граждан заготовку хвойных деревьев к Новому году и тем самым минимизировать нелегальные вырубки, считает депутат.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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