Как и куда вывозят мусор

Мало кто знает, что сбор, перевозку и утилизацию мусора имеют право производить компании, имеющие специальные лицензии.

Регламентируется это Федеральным законом от 4.05.2011 г. N 99-ФЗ. Также отходы должны проходить утилизацию на полигонах, согласно своему виду опасности, об этом говорит Постановление Правительства РФ от 26 августа 2006 г. N 524.

Поэтому заказывать вывоз и утилизацию мусора стоит только у лицензированных компаний, например, как эта - http://spetstrans.ru/. Ниже рассмотрим классификацию отходов и их воздействие на нашу планету.

Разновидность отходов

Классификация сора проходит по происхождению и классу опасности.

Твердые бытовые отходы, самая большая часть всего выкидываемого сора, полученного в результате жизнедеятельности человека. В составе могут присутствовать бумага, пластмасса, кожа, резина, стекло, древесина, текстиль, пищевые отходы. Промышленный сор является самым опасным для окружающей среды и атмосферы. Включает в себя отходы с производств, в составе которых могут находиться щелочи, отработанные масла, кислоты, вредные химические соединения. Вывозить такие отходы следует с помощью специализированных, герметичных контейнеров, на специализированном автотранспорте. Строительный мусор, образуемый в ходе строительных и ремонтных работ, состоит из остатков различных материалов и как правило не несет такой опасности окружающей среде, как промышленный. КГМ – крупногабаритный мусор. Включает в себя мебель, пиломатериалы, пластик, бытовую технику, сантехнику и некоторые строительные отходы.

Контроль за всем процессом, также регламентируется несколькими законопроектами. Сюда входит закон об охране окружающей среды, защите атмосферы и другие.

Способы вывоза

Перевозку отбросов осуществляют в специальных контейнерах объемом от 8 до 32 м. куб. Все контейнеры довольно прочные, имеют хорошую вместимость. Специализированные емкости под промышленные отходы герметичны и имеют повышенную прочность. Большие контейнеры оснащены распашными воротами для удобной погрузки и разгрузки. Для перевозки объемных контейнеров используют большегрузную технику.

Вывозят мусор на специальные официальные полигоны, содержание которых также регулируется законодательством. Помимо содержания самого участка, контроль проходит и ввозимый на его территорию сор.

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