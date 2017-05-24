Как изготовить стеллаж из металла за счет собственных сил?

Стеллаж – это неотъемлемая часть мастерской, погреба или гаража.

Конструкция вмещает огромное количество предметов, обладает высокими эксплуатационными характеристиками, а также предельно проста в обслуживании.

Наибольшее распространение получили металлические стеллажи. Данные сооружения, в сравнении с изделиями из дерева и пластика, имеют колоссальную грузоподъемность. Металлические конструкции позволяют хранить значительное количество слесарного инструмента, домашних заготовок, а также прочих предметов. Изделия отличаются высокой устойчивостью к внешнему воздействию, они прекрасно переносят как вибрационные, так и ударные нагрузки.

В настоящее время производители предлагают значительное количество металлических стеллажей. В ассортименте решения для просторных мастерских, а также компактных подсобных помещений (кладовые, погреба и тд.).

Важно отметить, что в отдельных случаях изготовить стеллаж из металла вполне можно за счет собственных сил, однако для этих целей придется затратить определенное количество времени и средств.

Разрабатываем чертеж стеллажа

Если вы четко решили изготовить металлический стеллаж в гараж своими руками, необходимо запастись должным количеством терпения. К работе нужно подходить с должным вниманием, в противном случае велик риск совершения ошибок, которые не лучшим образом отразятся как на эстетических, так и на эксплуатационных качествах сооружения.

Первое, что требуется сделать – осуществить разработку чертежа. Подготавливая документацию, следует учитывать специфику монтажа сооружения:

Фиксация элементов посредством сварки . Монтаж стеллажа производится при помощи сварочного оборудования. В данном случае мастер получает неразборную конструкцию, транспортировка которой за пределами помещения может вызвать значительное количество затруднений. Среди преимуществ "цельного" решения стоит выделить высокую скорость сборки, а также надежную фиксацию деталей конструкции.

Использование болтов. Стеллажи сборные, монтаж которых осуществляется при помощи метизов, являются весьма практичными. Собственник может в любой момент разобрать конструкцию и перевезти ее в нужное место. Подготовка деталей отнимает значительное количество времени, поскольку мастеру нужно не только нарезать заготовки, но и просверлить монтажные отверстия (при использовании толстостенного профиля процесс может затянуться).

Определившись с типом сооружения, необходимо подготовить сборочный чертеж, который будет содержать информацию относительно количества полок, стоек, а также прочих элементов, входящих в состав модуля.

Касательно полок стоит поговорить отдельно, их количество определяется индивидуально, в зависимости от специфики вещей, которые предполагается хранить. Для мелких предметов лучше использовать множество небольших полок, для крупных вещей – габаритны, мощные полки. Также полки могут отличаться по исполнению. Для работы с изделиями бытового назначения используются сплошные полки, перфорированные полки применяются для хранения легковоспламеняющихся жидкостей.

Подготовка заготовок и сборка стеллажа

Имея на руках необходимую документацию, следует подготовить заготовки, после чего можно приступать к сборке сооружения. Для работы с заготовками следует использовать профильное, специализированное оборудование, с его помощью удастся качественно выполнить все необходимые операции, избежав значительного количества ошибок.

Изготовление деталей посредством аналогового инструмента из Поднебесной – не лучшее решение. Подобная техника обладает крайне низкой точностью, как результат, получившиеся детали будут не соответствовать нужным размерам (мастеру придется потратить немало времени на то, чтобы привести заготовки к нужному виду).

Сборку стеллажа следует производить совместно с помощником, в данном случае мастер не только облегчит свой труд, но и существенно снизит риск возникновения ошибок. Перед тем, как приступать к проведению монтажных мероприятий, необходимо убедится в том, что все имеющиеся заготовки соответствуют размерам, обозначенным в чертеже.

При подготовке неразборного модуля, его покраска производится после проведения монтажных работ. Изготавливая сборный стеллаж, детали следует покрасить заблаговременно.

Покупка стеллажа

Если выполнять работы по подготовке стеллажного модуля нет времени, его всегда можно приобрести. Самый верный способ – купить стеллажи для гаража в интернет магазине. При подобном подходе удастся наиболее полно ознакомиться с ассортиментом продукции, предлагаемой производителем, а также в сжатые сроки подобрать сооружение, обладающее необходимыми характеристиками.

Для того чтобы приобрести стеллаж в гараж в Москве, достаточно обратиться в компанию "Стеллажи для дома". В данном случае клиент может рассчитывать на покупку по-настоящему качественной, надежной продукции, отличающейся широким функционалом и длительным сроком службы.

На правах рекламы