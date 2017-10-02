Как изменится историческая территория в центре Петрозаводска?

Представители собственника рассказали о том, что происходит на участке, где располагался Онежский тракторный завод.

Надо отметить, что среди снесенных корпусов завода не было исторических памятников – при отступлении Красной армии в 1941 году основная часть зданий была взорвана, от былого остались только совсем небольшие элементы – здание заводоуправления, большинство пристроек к которому сделано уже после войны.

- В любом случае, это памятник, и мы его ремонтировали под строгим контролем министерства культуры, - отметил Дмитрий Киселев. – Также сохранили элементы кузнечного и ремонтно-механического цехов. Остальная часть территории – советские, практически ни подо что не приспособляемые цеха. Под какие-то функции может пригодиться лишь здание конструкторского бюро рядом со стадионом "Юность".

Подробности – в нашем материале.