Как минимум четверо петрозаводчан пострадали от мошенников, взломавших их аккаунты в соцсетях

В Петрозаводске четыре человека пострадали от действий мошенников, которые взломали их аккаунты в соцстех и от имени друзей просили перечислить им деньги.

"Жители Петрозаводска, зарегистрированные в одной из социальных сетей, пострадали от действий мошенников. Во всех случаях злоумышленники взломали аккаунты пользователей соцсети и отправили от их имени в адрес друзей сообщения с просьбой одолжить денег в связи с возникшими сложностями. Все подробности обещалось сообщить позже", - рассказали в региональном МВД.

По данным ведомства, на просьбы злоумышленников откликнулись как минимум четыре человека. Их не смутило, что деньги надо было перевести на сомнительные счета банковских карт.

"Суммы ущерба варьируются от 3 тысяч до 7,5 тысячи рублей, - отметили в МВД. - Полицейские не исключают, что потерпевших могло быть больше, но не все обратились в органы внутренних дел с заявлением о совершенном мошенничестве".

Проводятся проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, ведется розыск преступников.

Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными и не доверять подобным сообщениям.