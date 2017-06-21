16:07, 21 Июня 2017
Как обстоят дела с экзаменом ПДД для трудовых мигрантов в Карелии?
По теме
Загрузка...
В отличии Санкт-Петербурга где экзамен принимается на одной площадке, в Карелии порядка больше.
Здесь чиновники в погонах все-таки честно пытаются в соответствии с административным регламентом оказывать всем заявителям государственную услугу по приему экзамена и выдаче водительского удостоверения. Тем боле, что в Карелии есть несколько аккредитованных автошкол, которые имеют материально-техническую базу соответствующего уровня.
На сегодняшний день водители-иностранцы начинают сдавать экзамены и у нас. Например, по имеющимся данным, на прошлой неделе из десяти человек – девять сдали ПДД, из пяти человек на вождении – сдали трое.
Подробнее читайте здесь.
По теме
Выбор читателей
15.06.2017, 19:10
16.06.2017, 13:44
14.06.2017, 14:56
16.06.2017, 12:37
19.06.2017, 19:10
20.06.2017, 13:07
Аналитика
Сегодня 16:20
Политкухня
В Петрозаводске появилось общественное движение в поддержку столичного статуса города.
Сегодня 14:42
19.06.2017 12:35
16.06.2017 13:44
13.06.2017 12:48
Чтиво
Сегодня 12:47
Личное мнение
С 1 июня в России заработала новая редакция закона "О безопасности дорожного движения".
20.06.2017 12:08
19.06.2017 13:00
15.06.2017 12:00
Медиа
Сегодня 14:46
Опрос
Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?
Афиша
Сегодня в городе (15)
детям
Комментарии