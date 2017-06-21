Как обстоят дела с экзаменом ПДД для трудовых мигрантов в Карелии?

В отличии Санкт-Петербурга где экзамен принимается на одной площадке, в Карелии порядка больше.

Здесь чиновники в погонах все-таки честно пытаются в соответствии с административным регламентом оказывать всем заявителям государственную услугу по приему экзамена и выдаче водительского удостоверения. Тем боле, что в Карелии есть несколько аккредитованных автошкол, которые имеют материально-техническую базу соответствующего уровня.

На сегодняшний день водители-иностранцы начинают сдавать экзамены и у нас. Например, по имеющимся данным, на прошлой неделе из десяти человек – девять сдали ПДД, из пяти человек на вождении – сдали трое.

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