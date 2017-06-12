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10:03, 12 Июня 2017

Как отметит Петрозаводск День России: Программа мероприятий

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В День России жителей и гостей карельской столицы ждет большая праздничная программа.

Народное гуляние "Праздник Родины - праздник России", экологическая акция, мотопробег "Российский флаг", молодежное шествие "Флаг моей России", фейерверк – петрозаводчан ждет насыщенная программа мероприятий.

Народное гуляние "Праздник Родины - праздник России" состоится на пл. Кирова:
11.00 - городская выставка-ярмарка, работа детских аттракционов
11.00 - благотворительный марафон по сбору средств для подопечных фондов "Материнское сердце", "Утешение"
11.00 - автомобильная выставка "Классика"
13.00 - общероссийский флешмоб "Русь танцевальная"
17.00 - молодежная акция "Нарисуй свою Россию" - роспись троллейбуса, автомобилей, интерактивные программы
19.30 - праздничный концерт с участием Сергея Плюснина (г. Москва), оркестра русских народных инструментов "Онего", творческих коллективов г. Петрозаводска
22.00 - фейерверк

Также в течение дня:

9.00-18.00 - Шоссейные велогонки на убывание "Онежский Flatout" (Онежская набережная – ул.Пушкинская – пр.К.Маркса – Онежская набережная).

10.00-19.00 - "От сердца к сердцу" - благотворительный марафон молодежных волонтерских объединений (Студенческий бульвар, у фонтана "Молекула Фуллерена").

11.00 - Экологическая акция - посадка кленов (ул. Герцена).

12.00 - "Вместе мы - страна Россия!" - праздник для жителей микрорайона Соломенное, посвящённый Дню России (сценическая площадка ул.Труда,4).

16.00 и 18.00 - Чемпионат г. Петрозаводска по футболу (стадион "Юность").

18.30 - Мотопробег "Российский флаг" (Советская пл.-ул.Пушкинская - пр.К.Маркса –пл.Ленина-пр.К.Маркса- пл.Кирова).

19.10 - "Флаг моей России" - молодежное шествие (пл. Ленина – пр. К. Маркса – пл. Кирова).

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