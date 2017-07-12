Как проходит процесс преодоления муниципального фильтра на выборах главы Карелии?

Процесс преодоления муниципального фильтра на выборах главы Карелии проходит спокойно, считает политолог Олег Реут.

"В Карелии процесс преодоления муниципального фильтра проходит в довольно спокойном режиме. Со стороны кандидатов и их штабов не поступило ни одной жалобы на действия оппонентов и/или использование административного ресурса. Более того, в отличие от других российских регионов, ни один муниципальный депутат не сообщил об оказании давления, когда его угрозами, а иногда обещаниями заставляли бы ставить подпись за "нужного" кандидата", - отмечает Олег Реут.

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