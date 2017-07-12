18:20, 12 Июля 2017
Как проходит процесс преодоления муниципального фильтра на выборах главы Карелии?
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Процесс преодоления муниципального фильтра на выборах главы Карелии проходит спокойно, считает политолог Олег Реут.
"В Карелии процесс преодоления муниципального фильтра проходит в довольно спокойном режиме. Со стороны кандидатов и их штабов не поступило ни одной жалобы на действия оппонентов и/или использование административного ресурса. Более того, в отличие от других российских регионов, ни один муниципальный депутат не сообщил об оказании давления, когда его угрозами, а иногда обещаниями заставляли бы ставить подпись за "нужного" кандидата", - отмечает Олег Реут.
Вот здесь – подробнее.
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