15:52, 31 Мая 2017
Как проходят муниципальные выборы в Хельсинки
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Журналисту "Вестей Карелии" удалось взять интервью у министров обороны и иностранных дел Финляндии, а также посидеть за столом будущего бургомистра Хельсинки.
Утром следующего дня мы вначале побывали на одной из центральных площадей 620-ти тысячной столицы Финляндии, где располагались агитационные точки различных партий. Погода выдалась настолько промозглой и ветреной, что некоторые из нас, рассчитывающие на более теплую температуру в Хельсинки, изрядно продрогли. И тут, как нельзя кстати, оказался крепкий виски. Спиртным всех желающих угощали представители зарегистрированной в мае 2016 года либеральной партии, что любопытно, ранее именовавшейся "Национальной партией "Виски".
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