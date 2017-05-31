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15:52, 31 Мая 2017

Как проходят муниципальные выборы в Хельсинки

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Журналисту "Вестей Карелии" удалось взять интервью у министров обороны и иностранных дел Финляндии, а также посидеть за столом будущего бургомистра Хельсинки.

Утром следующего дня мы вначале побывали на одной из центральных площадей 620-ти тысячной столицы Финляндии, где располагались агитационные точки различных партий. Погода выдалась настолько промозглой и ветреной, что некоторые из нас, рассчитывающие на более теплую температуру в Хельсинки, изрядно продрогли. И тут, как нельзя кстати, оказался крепкий виски. Спиртным всех желающих угощали представители зарегистрированной в мае 2016 года либеральной партии, что любопытно, ранее именовавшейся "Национальной партией "Виски".

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-05-31 16:17:06
И при этом никаких каруселей. Молодцы финны! А у нас Жириновский только обещал мужикам по бутылке водки, но слова не сдержал.
Гость
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