Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Экономика
13:10, 26 Сентября 2017

Как решить жилищный вопрос большой семье?

По теме

Названы самые высокооплачиваемые в России профессии
26.09.17 17:40
Полпред президента рассказал, как поднять с колен экономику Карелии
26.09.17 15:42
Мэрия Петрозаводска продает водонапорную башню и другие помещения
26.09.17 12:30
Все новости
Загрузка...

Сегодня купить квартиру, при наличии средств или с помощью ипотеки, не составляет большого труда.

Выбор квартир огромен, на любой вкус и кошелек, для семьи из трех-четырех человек. А если вас больше или вы хотите жить вместе со своими родителями?

Первая мысль, которая приходит в голову: "свой дом". Но дом в черте города – недешевое удовольствие. Если покупать дом за городом, то встает вопрос о покупке машины.  Можно приобрести большую квартиру или две средних. Только цена будет уже порядка 8-9 миллионов рублей.

Предлагаем вам рассмотреть покупку блок-секции в таунхаусе по ул. Правды.

Дом всего на шесть семей находится в пятиминутной доступности от площади Кирова, рядом остановки общественного транспорта, торговый центр, банк, магазины, аптеки, салоны красоты и фитнес-центр. В шаговой досягаемости расположены целых три детских сада.

Таунхаусы подключены к централизованным системам электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации города.

Просторные блок-секции площадью от 107 до 118 м2 - это большие гостиные, уютные детские, комнаты для гостей, возможность обустройства нескольких санузлов, и, конечно, удобная свободная кухня – мечта любой хозяйки.

Таунхаус общей площадью 148 м2 (учитывая мансарду) в центре Петрозаводска вы можете приобрести по цене от 5 500 000 рублей, - 37 тыс. рублей за квадратный метр.

Дополнительные преимущества:

- Вы платите за 2 этажа, а получаете 3! Мансардные этажи дома прекрасно поддаются обустройству. Только представьте: дополнительные 40 - 50 м2 для жизни! Это идеальное решение по доступной цене.

- Собственное парковочное место. Больше не надо заботиться о том, где припарковать свое авто.

- Закрытая территория и видеонаблюдение

- Свободная планировка. Планируйте полезные площади на свое усмотрение!

- Выгодные коммунальные платежи. Эксплуатировать таунхаус проще и дешевле, чем отдельно стоящий коттедж.

- Все друг друга знают. Малое количество соседей повышает личную и имущественную безопасность. 

- Множество мест для хранения. Никаких больше заваленных проходов и балконов – пространство позволяет сделать отдельные помещения для хранения вещей, колясок, велосипедов.

Дом готовится к сдаче. Первоначальный взнос по ипотеке – 0%! Записывайтесь на индивидуальный показ по телефону 332-700. Застройщик ООО "Стройинвест КСМ".

Предварительно ознакомиться с планировками и проектной декларацией вы можете на сайте kcm-kvartira.ru.

На правах рекламы

По теме

Названы самые высокооплачиваемые в России профессии
26.09.17 17:40
Полпред президента рассказал, как поднять с колен экономику Карелии
26.09.17 15:42
Мэрия Петрозаводска продает водонапорную башню и другие помещения
26.09.17 12:30
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
21.09.2017, 19:40
ФОТО: Что случилось с лицом Елены Малышевой?
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках
21.09.2017, 13:52
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
23.09.2017, 10:19
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем

Аналитика

Сегодня 10:13
Обществоведение
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
Клиенты известного в Олонце турагентства "Навигатор", собиравшиеся провести отпуск вдали от дома, остались без отдыха и без денег.
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 1
Сегодня 09:59
"Смалодушничал" 7
22.09.2017 12:50
В ногу со временем
22.09.2017 10:46
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
21.09.2017 13:52
Вся аналитика

Чтиво

25.09.2017 11:40
Без политики
SKODA OCTAVIA. Вспомогательные системы для водителя: новый эталон в классе
Статья о вспомогательных системах для водителя, ранее доступных только в более высоких классах.
В поисках лучшего
25.09.2017 10:10
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Главы Карелии Артура Парфенчикова в Петрозаводске
25.09.2017 15:04
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (5)
Оно
Про любовь. Только для взрослых
Напарник
Одержимость
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»