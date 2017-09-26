Как решить жилищный вопрос большой семье?

Сегодня купить квартиру, при наличии средств или с помощью ипотеки, не составляет большого труда.

Выбор квартир огромен, на любой вкус и кошелек, для семьи из трех-четырех человек. А если вас больше или вы хотите жить вместе со своими родителями?

Первая мысль, которая приходит в голову: "свой дом". Но дом в черте города – недешевое удовольствие. Если покупать дом за городом, то встает вопрос о покупке машины. Можно приобрести большую квартиру или две средних. Только цена будет уже порядка 8-9 миллионов рублей.

Предлагаем вам рассмотреть покупку блок-секции в таунхаусе по ул. Правды.

Дом всего на шесть семей находится в пятиминутной доступности от площади Кирова, рядом остановки общественного транспорта, торговый центр, банк, магазины, аптеки, салоны красоты и фитнес-центр. В шаговой досягаемости расположены целых три детских сада.

Таунхаусы подключены к централизованным системам электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации города.

Просторные блок-секции площадью от 107 до 118 м2 - это большие гостиные, уютные детские, комнаты для гостей, возможность обустройства нескольких санузлов, и, конечно, удобная свободная кухня – мечта любой хозяйки.

Таунхаус общей площадью 148 м2 (учитывая мансарду) в центре Петрозаводска вы можете приобрести по цене от 5 500 000 рублей, - 37 тыс. рублей за квадратный метр.

Дополнительные преимущества:

- Вы платите за 2 этажа, а получаете 3! Мансардные этажи дома прекрасно поддаются обустройству. Только представьте: дополнительные 40 - 50 м2 для жизни! Это идеальное решение по доступной цене.

- Собственное парковочное место. Больше не надо заботиться о том, где припарковать свое авто.

- Закрытая территория и видеонаблюдение

- Свободная планировка. Планируйте полезные площади на свое усмотрение!

- Выгодные коммунальные платежи. Эксплуатировать таунхаус проще и дешевле, чем отдельно стоящий коттедж.

- Все друг друга знают. Малое количество соседей повышает личную и имущественную безопасность.

- Множество мест для хранения. Никаких больше заваленных проходов и балконов – пространство позволяет сделать отдельные помещения для хранения вещей, колясок, велосипедов.

Дом готовится к сдаче. Первоначальный взнос по ипотеке – 0%! Записывайтесь на индивидуальный показ по телефону 332-700. Застройщик ООО "Стройинвест КСМ".

Предварительно ознакомиться с планировками и проектной декларацией вы можете на сайте kcm-kvartira.ru.

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