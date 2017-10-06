Как убежать от телевизора?

Блогер Наталья Ермолина о том, почему она не смотрит то, что превращает ее в перегной.

Русский телевизор – это кровь из глаз и ушей, тяжесть в сердце и камни в голове. Просмотр российского тв должен приравниваться по уровню радиации к 100 микрорентгенам в час.

Но как от него убежать? Иногда я сижу дома не потому, что боюсь людей, а потому, что боюсь телевизора. Он же везде. Он же в головах. И эти диалоги, диалоги двух тупых людей о необязательных неинтересных вещах. Как это пустить в свое море, внутрь человеческой совершенной натуры, интуитивной, чувствительной, разумной, созданной развиваться и совершенствоваться. Но диалоги, диалоги вползают в тебя, как смрадный трупный яд человеческой глупости – и твоя интуиция скукоживается, твоя цветущая натура скучивается в сухой лист и осыпается на дно желудка, чтобы превратится в перегной.

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