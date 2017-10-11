Как в недобросовестных автошколах на учеников оказывают психологическое давление

Председатель Карельской республиканской ассоциации "За безопасность дорожного движения" Алефтина Смирнова уверена: не стоит ставить свою подпись под тем, чего не было.

В сети довольно много материалов на тему, как автошколы обманывают своих учеников. С большей или меньшей достоверностью в них описываются разные хитрые схемы, благодаря которым недобросовестные автошколы фактически крадут деньги у граждан желающих получить права.

Откроем вам страшную тайну: 99% всех фактов "увода" денег никакого отношения к "хитрым схемам" не имеют и сводятся к банальному психологическому давлению и прямому, можно сказать, откровенному обману.

Подробности – в нашем материале.