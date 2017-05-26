Как в Петрозаводске обсуждали строительство часовни

На общественных слушаниях 25 мая жители Петрозаводска большинством голосов сказали "да" воссозданию часовни на месте могилы Фаддея Петрозаводского на площади Кирова. В ходе слушаний высказывались самые разные мнения.

- Люди, которые говорят, что в городе много часовен, не в теме, - уверен петрозаводчанин Андрей Лукин. – Чтобы построить часовню, нужно, чтобы была община, чтобы был спрос. Я верующий человек. Мы даем пожертвования на храм добровольно, нас никто не заставляет под пистолетом. А здесь предлагают взять у церкви, чтобы нам это все вернули. Я просто в шоке. Европа отказывается от Христа. И что она получает? Гей-парады и огромное количество беженцев, которые ставят свои храмы. Вы думаете, почему на нас никто не нападает? У нас многие люди не работают, нас всего 130 миллионов, армия ослаблена, но на нас никто не покушается. Потому что эта земля священная. Потому что эта земля церковная.

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