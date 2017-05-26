Новости. Общество
16:51, 26 Мая 2017

Как в Петрозаводске обсуждали строительство часовни

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На общественных слушаниях 25 мая жители Петрозаводска большинством голосов сказали "да" воссозданию часовни на месте могилы Фаддея Петрозаводского на площади Кирова. В ходе слушаний высказывались самые разные мнения.

- Люди, которые говорят, что в городе много часовен, не в теме, - уверен петрозаводчанин Андрей Лукин. – Чтобы построить часовню, нужно, чтобы была община, чтобы был спрос. Я верующий человек. Мы даем пожертвования на храм добровольно, нас никто не заставляет под пистолетом. А здесь предлагают взять у церкви, чтобы нам это все вернули. Я просто в шоке. Европа отказывается от Христа. И что она получает? Гей-парады и огромное количество беженцев, которые ставят свои храмы. Вы думаете, почему на нас никто не нападает? У нас многие люди не работают, нас всего 130 миллионов, армия ослаблена, но на нас никто не покушается. Потому что эта земля священная. Потому что эта земля церковная.

Подробности – в нашем материале.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2017-05-26 18:42:05
"Они не в теме"-сказал реальный пацан.Сколько в зале атеистов?
Demari
2017-05-26 18:39:47
Учитывая непомерную алчность РПЦ (см. историю с Исаакиевским Собором) пропадет площадь Кирова. Часовня ,это только маленький плацдарм по захвату территории . Дальше -хуже. Проблем не будет и на крыше драм.театра установят купола и кресты.
Гость
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