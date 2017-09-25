Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Экономика
13:53, 25 Сентября 2017

Как власти тратят деньги, выделенные на ремонт дорог в Карелии?

По теме

Сбербанк установит 5 тысяч инновационных банкоматов к середине 2018 года
25.09.17 16:15
Фабрика бытовых услуг "Премиум" разыгрывает бесплатную химчистку
25.09.17 15:13
Более 500 км дорог в Карелии остаются бесхозными: власти не хотят брать на себя обузу
25.09.17 13:39
Все новости
Загрузка...

Пока правительство спасает ГУП "Мост", чтобы избежать зимой транспортного коллапса, муниципалитеты срывают освоение бюджетных субсидий на ремонт и содержание дорог.

Первая осенняя сессия Законодательного собрания Карелии 21 сентября могла бы занять менее часа, несмотря на три десятка вопросов в повестке. В приветственном слове спикер Элиссан Шандалович сообщил, что парламент на заседаниях "ушел от ненужных дебатов". Но на этот раз совсем избежать дискуссий помешал дорожный вопрос. Доклад и.о председателя госкомитета РК по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгения Пыленка о том, как муниципалитеты в регионе справляются с субсидиями на содержание и ремонт автодорог местного значения, едва не превратил сессию в своеобразный "круглый стол".

Председателю Заксобрания даже пришлось тормозить коллег, предлагая устроить отдельное обсуждение, но предметных вопросов и ответов все же прозвучало немало. Шутка ли - из выделенных в этом году сотен миллионов бюджетных рублей местные власти освоили копейки, тогда как через месяц-полтора Карелию накроет очередная зима. Тем не менее, Пыленок расставил все по местам, устроив депутатам бомбардировку многочисленными цифрами.

Подробнее читайте в статье "Без шума, но с пылью" на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Сбербанк установит 5 тысяч инновационных банкоматов к середине 2018 года
25.09.17 16:15
Фабрика бытовых услуг "Премиум" разыгрывает бесплатную химчистку
25.09.17 15:13
Более 500 км дорог в Карелии остаются бесхозными: власти не хотят брать на себя обузу
25.09.17 13:39
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-09-25 14:15:52
Не власти, а чиновники. В какой-то умной книжке читал, что источником власти является народ. Впрочем, какой народишко - такая и власть. И поделом.
Гарик
2017-09-25 14:05:17
Если вся система власти загнила ,что районы то ругать (((((((((((((((( Виновата все равно республиканская власть. Вот так , Пыленок)))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2017, 19:40
Полина Гагарина и Баста опозорились на шоу "Голос"
18.09.2017, 13:15
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!"
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
18.09.2017, 09:32
ФОТО: Сотня женских прокладок украсила Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
18.09.2017, 12:55
ВИДЕО: Стало известно, кто обклеил прокладками Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
21.09.2017, 19:40
ФОТО: Что случилось с лицом Елены Малышевой?

Аналитика

22.09.2017 12:50
Обществоведение
"Смалодушничал" 6
Как чиновник - примерный семьянин и вроде бы хороший во всех отношениях человек - стал фигурантом громкого уголовного дела о взятках.
В ногу со временем
22.09.2017 10:46
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
21.09.2017 13:52
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!" 86
18.09.2017 13:15
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:40
Без политики
SKODA OKTAVIA. Вспомогательные системы для водителя: новый эталон в классе
Статья о вспомогательных системах для водителя, ранее доступных только в более высоких классах.
В поисках лучшего
Сегодня 10:10
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Главы Карелии Артура Парфенчикова в Петрозаводске
Сегодня 15:04
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (5)
Оно
Напарник
Про любовь. Только для взрослых
Ирина Круг
детям
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»