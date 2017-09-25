Как власти тратят деньги, выделенные на ремонт дорог в Карелии?

Пока правительство спасает ГУП "Мост", чтобы избежать зимой транспортного коллапса, муниципалитеты срывают освоение бюджетных субсидий на ремонт и содержание дорог.

Первая осенняя сессия Законодательного собрания Карелии 21 сентября могла бы занять менее часа, несмотря на три десятка вопросов в повестке. В приветственном слове спикер Элиссан Шандалович сообщил, что парламент на заседаниях "ушел от ненужных дебатов". Но на этот раз совсем избежать дискуссий помешал дорожный вопрос. Доклад и.о председателя госкомитета РК по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгения Пыленка о том, как муниципалитеты в регионе справляются с субсидиями на содержание и ремонт автодорог местного значения, едва не превратил сессию в своеобразный "круглый стол".

Председателю Заксобрания даже пришлось тормозить коллег, предлагая устроить отдельное обсуждение, но предметных вопросов и ответов все же прозвучало немало. Шутка ли - из выделенных в этом году сотен миллионов бюджетных рублей местные власти освоили копейки, тогда как через месяц-полтора Карелию накроет очередная зима. Тем не менее, Пыленок расставил все по местам, устроив депутатам бомбардировку многочисленными цифрами.

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