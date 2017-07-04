Как возникло и как развивалось дело "Петропита"

Вот уже полтора года в городском суде Петрозаводска рассматривается уголовное дело "Петропита". Вспоминаем, как оно развивалось.

На скамье подсудимых три человека: депутат Законодательного собрания Карелии Ольга Залецкая, экс-директор торгового дома "Ленторг" Александра Корнилова и директор Олонецкого молочного комбината Анастасия Кравчук. Судебный процесс, за которым мы следим, вышел на финишную прямую – подсудимые дают показания. Но давайте вспомним, как появилось и развивалось это уголовное дело.

Уголовное дело "Петропита" было возбуждено после череды значимых для Петрозаводска политических событий. И первым таким событием стала победа Галины Ширшиной на выборах мэра города в сентябре 2013 года. Ширшина тогда была запасным кандидатом, и включилась в предвыборную гонку всего за две недели до выборов, после того, как по надуманному поводу был снят основной "яблочный" кандидат - директор лицея №1 Эмилия Слабунова. Избирательной кампанией Ширшиной руководил лидер карельских "яблочников" Василий Попов.

Избрание "яблочного" кандидата главой города стало сенсацией, которая продемонстрировала полную несостоятельность главы Карелии Александра Худилайнена как руководителя и политического лидера. Стало понятно, что губернатор рискует проиграть в Карелии любые хоть сколько-нибудь значимые выборы. Кроме того, произошедшее послужило поводом для насмешек над Худилайненом практически всей политической элиты. И его команде нужно было срочно решать, что делать в сложившейся ситуации...

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