Как выбирать пиломатериалы и кровлю для дома из газобетонных блоков

Даже самую заурядную коробку и стены дома крыша способна преобразить, сделать постройку уникальной, повлиять на общий вид усадьбы.

Именно стиль и форма кровель так бросаются в глаза в путешествиях по разным странам. Италия запоминается куполообразными, плоскими и пологими крышами простых форм, усеянными вековой керамической черепицей. В Германии Ваш взгляд зацепится за выраженные линии кровель вальмовых и шатровых форм, наряженные в натуральную или битумную черепицу. Прекрасная Чехия – это одухотворенная остроконечная готика и устремленные ввысь шпили и башенки. Страны Скандинавии покорят Вас близостью к природе и отсутствием нарочитости, здесь в чести натуральность и простота.

Как сделать выбор?

Допустим, Вы уже определились с материалом для стен своего будущего дома или беретесь за реконструкцию имеющейся постройки из газобетона. Какую же крышу выбрать, чтобы получился Дом Вашей Мечты? Какие у нее должны быть форма и кровельное покрытие?

Выбор конфигурации крыши и кровельного покрытия зависит, скорее, не от материала, из которого сложены стены, а от выбранного архитектурного стиля, несущей способности опорных конструкций (фундамента, несущих стен и перекрытий), планируемого функционала пространства крыши, а также от индивидуального вкуса владельца дома. Однако есть и ограничения, которые накладывает сам материал.

Плоская крыша

Для тех, кто задумывается об открытой террасе, но не хочет занимать ею площадь участка, можно предложить устроить площадку для отдыха на плоской крыше. Такая кровля имеет минимальный уклон 1-3% для стока дождевой и талой воды. Вам потребуются ЖБИ-плиты перекрытий, либо устройство железобетонной стяжки. Кровельное покрытие в данном случае должно быть плоским. Это могут быть листы рубероида, наплавляемая кровля. Не забудьте устроить ограждения для безопасности людей.

Шатровые и вальмовые крыши

Вы очарованы битумной черепицей? Мягкая кровля требует небольшого уклона – 5-50%. Для ее устройства потребуется кровельная конструкция, приподнимающая крышу – стропильная система. Без чертежей и расчетов даже опытные кровельщики не берутся за возведение крыш. Поэтому и Вам придется вооружиться проектом, прежде чем выбирать пиломатериалы (http://blokspb.ru/catalog/kupit-pilomaterialy/) и финишное покрытие. Данный вид кровельного материала хорошо сочетается с некрутыми скатными крышами: шатрового, вальмового типа, одно- и двускатной.

Простые скатные кровли

Если Ваш выбор пал на недорогую в закупке металлочерепицу или профнастил, учтите, что минимальный угол наклона скатов не должен быть ниже 7%, а многие профессионалы даже предпочитают этот материал при скатах от 12% до 70%. Металлический профиль для кровли продается листами, их размеры стандартны и имеют прямоугольную форму. При раскрое для крыш сложной формы будет оставаться много ненужных обрезков. Вот почему металлочерепицу экономичнее всего стелить на простые крыши с одним или двумя скатами. Под высокими скатами образуется довольно большое подкровельное пространство (чердак), которое может быть преобразовано в дополнительные жилые метры, мастерские, прачечные и т.д.

Крыша под натуральную черепицу

Наиболее универсальной является натуральная черепица – керамическая или цементно-песчаная. Эти изделия можно укладывать и на плоскую крышу, и на очень крутые скаты – до 90%. Однако материал имеет значительный вес, и стропильная система должна быть тоже очень прочной, с высокой несущей способностью.

Поскольку газобетон намного легче кирпича, бетонного монолита и даже бревна, под него обычно не делается усиленный фундамент. Для дома в 1-2 этажа, в большинстве случаев, достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента, заложенного на 70-100 см. Даже при подвижных глинистых почвах и суглинке, МЗЛ заливают лишь на глубину промерзания почвы. Стоит иметь в виду этот факт, если Вы запланировали черепичную крышу – ее вес должен быть учтен при проектировании и устройстве фундамента, а также при расчете прочности газобетонных стен. Посмотреть прочностные характеристики газоблоков разной конфигурации, размеров и плотности можно, например, здесь (http://blokspb.ru/catalog/gazobetonnye-bloki/).

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