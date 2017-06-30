Как выросли цены бензин и дизтопливо в Карелии в сравнении с соседними регионами

Стоимость автомобильного топлива в Карелии к концу июня выросла на 3%-3,6% по сравнению с июнем 2016 года.

При этом цена остается ниже, чем в регионах Северо-Западного федерального округа.

Об этом говорят данные портала портала "iМониторинг", где собрана информация о финансовом и социально-экономическом развитии всех субъектов Российской Федерации, пишут "Вести Карелии".

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