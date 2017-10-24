Как взять ипотеку и не стать должником?

В Сбербанке рассказали о способах смягчить условия для ипотечных заемщиков.

Не секрет, что люди, занимающие у банков деньги, не всегда справляются со своими обязательствами, особенно по жилищным кредитам. Ведь именно по ипотеке чаще всего приходится платить довольно крупные суммы. Чтобы заемщик мог избежать неприятной ситуации и не стал должником банка, он может воспользоваться предложениями, которые сейчас делают многие кредитные организации.

О банковском предложении под названием "рефинансирование" рассказывает специалист Сбербанка.

Подробности – в нашем материале.