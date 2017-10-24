14:50, 24 Октября 2017
Как взять ипотеку и не стать должником?
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В Сбербанке рассказали о способах смягчить условия для ипотечных заемщиков.
Не секрет, что люди, занимающие у банков деньги, не всегда справляются со своими обязательствами, особенно по жилищным кредитам. Ведь именно по ипотеке чаще всего приходится платить довольно крупные суммы. Чтобы заемщик мог избежать неприятной ситуации и не стал должником банка, он может воспользоваться предложениями, которые сейчас делают многие кредитные организации.
О банковском предложении под названием "рефинансирование" рассказывает специалист Сбербанка.
Подробности – в нашем материале.
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