Как жители Петрозаводска отметят День России

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12:01, 07 Июня 2017

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А будет ли праздничный фейерверк?

Как сообщили в администрации Петрозаводска, 12 июня петрозаводчан ждет насыщенная программа мероприятий: народное гуляние "Праздник Родины - праздник России", экологическая акция, мотопробег "Российский флаг", молодежное шествие "Флаг моей России".

Праздник начнется 12 июня в 9.00 на Онежской набережной – здесь буден дан старт шоссейным велогонкам "Онежский Flatout".

Экологическая акция в рамках проекта "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев" состоится в 11.00 на улице Герцена. Горожане высадят 25 крупномерных саженцев кленов на месте снесенных аварийных тополей.

Народное гуляние "Праздник Родины - праздник России" будет проходить в течение дня на площади Кирова. В программе: благотворительный марафон, городская выставка-ярмарка, общероссийский флешмоб "Русь танцевальная", выставка гоночных автомобилей, молодежное шествие "Флаг моей России".

В этом день Петрозаводск присоединится к Всероссийскому благотворительному марафону, который пройдет в рамках мероприятий, посвященных Дню России. В течение всего дня на площади Кирова будут находиться волонтеры в ярких жилетах с символикой Красного Креста. Рассказывая о Всероссийском благотворительном марафоне, они проведут сбор средств для семей с детьми, находящимися во временной сложной жизненной ситуации. Любой желающий сможет принять участие в благотворительном марафоне и внести пожертвование в копилки волонтеров, которые будут переданы в благотворительные фонды "Материнское сердце" и "Утешение". Отчет о целевом использование средств фонды разместят на своих официальных сайтах.

Молодежный центр "Смена" организует на площади Кирова в 17.00 большой городской флешмоб "Нарисуй свою Россию!". Участники смогут представить свое видение нашей страны, используя сюжеты сказок, национальные символы, природные пейзажи на альбомных листах, на ватмане, на асфальте, на камнях, на специально предоставленных легковых автомобилях и даже на городском троллейбусе. На большом баннере с картой России будет выполнена коллективная творческая работа в различных техниках.

Участники мотопробега "Российский флаг" проедут по центральным улицам города в 18.30, а молодежное шествие "Флаг моей России" в 19.10 направится от площади Ленина по проспекту Карла Маркса к площади Кирова.

Вечером жителей и гостей города ожидает праздничный концерт с участием Сергея Плюснина (Москва), оркестра русских народных инструментов "Онего" и творческих коллективов Петрозаводска. Завершит День России праздничный фейерверк.

Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации Петрозаводска.

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