Как живет на зоне бывший замминистра труда Карелии Гивий Карапетов

Корреспондент "Столицы на Онего" побывала в исправительной колонии №9 и увидела, как отбывает наказание бывший замминистра Карелии Гивий Карапетов.

Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.

Что нас разделяет с людьми, отбывающими наказание в колонии? Забор с колючей проволокой?

Мы все живем за забором – разница только в стороне.

Итак, я выехала в ИК-9.

О том, что мы приближаемся к колонии, говорили окрашенные в черно-белую полоску столбики, словно на границе. Вскоре показалась стена с колючей проволокой.

На здании за ней крупными буквами был написан лозунг: Закон суров, но справедлив.

Я зашла в полосатые ворота и оказалась на зоне, за забором.

Здесь отбывают наказание известные в Карелии и за ее пределами Иван Петунов – священник, совершивший смертельное ДТП, и бывший замминистра труда Карелии Гивий Карапетов, осужденный за взятки.

Весной отсюда вышел на свободу экс-функционер карельского отделения "Единой России" Сергей Кучин, по вине которого в ДТП погиб его товарищ.

Летом из колонии освободили экс-главу Прионежского района Светлану Чечиль, которая получила срок за превышение должностных полномочий.

Что увидела я, расскажу тем, кто остался по другую сторону забора.

В статье "Девятка" вы можете узнать, как убеленный сединами Гивий Карапетов, бывший замминистра труда Карелии, осужденный на 7,5 лет колонии строгого режима за взятки, возглавил крестный ход в колонии.