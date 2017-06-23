17:00, 23 Июня 2017
Какая погода ожидает петрозаводчан в День города, рассказали синоптики
По теме
Загрузка...
В субботу, 24 июня, в Петрозаводске днем возможен небольшой дождь, предупреждает Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, завтра в районах республики ожидается переменная облачность. Утром и днем возможны кратковременные дожди.
Ветер переменных направлений слабый.
Температура воздуха ночью +2, +7, местами 0, +2 градуса по Цельсию. Днем +14, +19, местами +9,+14.
В Петрозаводске днем небольшой дождь.
Температура ночью +4, +6, а днем +14, +16 градусов.
По теме
Выбор читателей
21.06.2017, 14:42
16.06.2017, 13:44
21.06.2017, 14:51
16.06.2017, 12:37
19.06.2017, 19:10
20.06.2017, 13:07
Аналитика
Сегодня 11:44
Политкухня
Представители ЦИК России, которые прибыли в Петрозаводск с рабочим визитом, рассказали о новеллах в избирательном законодательстве и ответили на вопросы руководителей региональных отделений политических партий.
21.06.2017 16:20
21.06.2017 14:42
19.06.2017 12:35
16.06.2017 13:44
Чтиво
Сегодня 09:22
Без политики
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
21.06.2017 12:47
20.06.2017 12:08
19.06.2017 13:00
Медиа
21.06.2017 14:46
Опрос
Нужно ли сделать улицу Федосовой пешеходной?
Комментарии