Какая погода ждет жителей Карелии в ближайшие выходные
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О погоде на 15 и 16 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
Лето в зените. Несмотря на обещанный синоптиками дождь, погода последние дни радует уставших мерзнуть жителей Карелии.
В лесу пошли грибы, на грядках созревает клубника.
Для тех, кто собирается устроить отдых на природе, мы узнали прогноз погоды на выходные – 15 и 16 июля.
По словам синоптика карельского Гидрометцентра, погода существенно не изменится – прогнозируется кратковременный дождь, гроза и тепло.
Так, 15 июля ночью в Карелии ожидается 11-16 градусов, а днем воздух прогреется до 24, возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.
В воскресенье 16 июля характер погоды значительно не изменится: также могут пойти дожди, прогреметь грозы, ночью 14 градусов, днем потеплеет до 22.
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