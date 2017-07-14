Какая погода ждет жителей Карелии в ближайшие выходные

О погоде на 15 и 16 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Лето в зените. Несмотря на обещанный синоптиками дождь, погода последние дни радует уставших мерзнуть жителей Карелии.

В лесу пошли грибы, на грядках созревает клубника.

Для тех, кто собирается устроить отдых на природе, мы узнали прогноз погоды на выходные – 15 и 16 июля.

По словам синоптика карельского Гидрометцентра, погода существенно не изменится – прогнозируется кратковременный дождь, гроза и тепло.

Так, 15 июля ночью в Карелии ожидается 11-16 градусов, а днем воздух прогреется до 24, возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

В воскресенье 16 июля характер погоды значительно не изменится: также могут пойти дожди, прогреметь грозы, ночью 14 градусов, днем потеплеет до 22.