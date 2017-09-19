12:37, 19 Сентября 2017
Какие отрасли экономики лидируют по росту зарплат в Карелии
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Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций Карелии за июль 2017 года выросла на 8,5% по сравнению с июлем 2016 года, но в ряде отраслей этот рост достигает 15-20%.
По данным Карелиястата, среди видов экономической деятельности лидером по росту зарплат стало строительство. Средняя зарплата в этой отрасли в июле достигла 34,7 тыс. рублей – на 20% больше, чем в июле прошлого года.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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