Какие отрасли экономики лидируют по росту зарплат в Карелии

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций Карелии за июль 2017 года выросла на 8,5% по сравнению с июлем 2016 года, но в ряде отраслей этот рост достигает 15-20%.

По данным Карелиястата, среди видов экономической деятельности лидером по росту зарплат стало строительство. Средняя зарплата в этой отрасли в июле достигла 34,7 тыс. рублей – на 20% больше, чем в июле прошлого года.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".