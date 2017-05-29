Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске 29 мая?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник, 29 мая.

Глава Карелии Артур Парфенчиков практически всю неделю будет работать в Москве. И в понедельник, 29 мая он уже там – поехал в столицу сразу после посещения Приладожья в выходные дни.

В 9 утра в Национальной библиотеке Карелии открывается Республиканский Летний семинар сельских библиотекарей.

С 17.00 до 18.00 проводится «горячая линия» Регионального центра НП "ЖКХ Контроль" на тему "Права и обязанности собственников жилья при проведении капитального ремонта многоквартирного дома".

В 18.00. в ЦСДЮСШОР на ул. Дзержинского, 26 в Петрозаводске открывается Кубок Карелии по быстрой игре в русские шашки.

А в 19.00 в Карельской государственной филармонии будет проходить закрытие VI Международного фестиваля искусств "Онего-Классик".

