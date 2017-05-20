08:45, 20 Мая 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу, 20 мая.
Врио главы Карелии Артур Парфенчиков 20-21 мая будет принимать участие в V Владимирском экономическом форуме.
В Пряжинском центральном лесничестве и Крошнозерском участковом лесничестве (около деревни Крошнозеро) пройдет Всероссийский день посадки леса.
Соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут-2017" пройдут на Кургане в Петрозаводске.
Открытый командный Кубок Карелии по настольному теннису состоится в спортивном комплексе на Ключевой в Петрозаводске.
С 18.00 до 01.00 в Карелии пройдет международная акция "Ночь музеев".
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