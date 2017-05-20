Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу, 20 мая.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков 20-21 мая будет принимать участие в V Владимирском экономическом форуме.

В Пряжинском центральном лесничестве и Крошнозерском участковом лесничестве (около деревни Крошнозеро) пройдет Всероссийский день посадки леса.

Соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут-2017" пройдут на Кургане в Петрозаводске.

Открытый командный Кубок Карелии по настольному теннису состоится в спортивном комплексе на Ключевой в Петрозаводске.

С 18.00 до 01.00 в Карелии пройдет международная акция "Ночь музеев".