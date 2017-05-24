07:55, 24 Мая 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду 23 мая.
В Петрозаводске на стадионе "Спартак" состоится церемония открытия регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры".
В конференц-зал Республиканской больницы им.В.А.Баранова состоится онлайн-трансляция первой операции по имплантации кардиовертера-дефибриллятора и трехкамерного водителя ритма сердца.
Соревнования по многоборью со служебными собаками "Антинаркотический заслон - Карелия 2017 год" пройдут в поселке Вяртсиля.
Концерт детских хоровых коллективов РК, посвященный празднованию Дня славянской письменности и культуры, состоится в Карельской государственной филармонии.
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