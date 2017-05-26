07:55, 26 Мая 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на пятницу 26 мая.
Петрозаводский городской суд продолжит рассматривать уголовное дело проректора по социально-экономическому развитию Петрозаводской государственной консерватории Антонины Камировой, обвиняемой в покушении на дачу взятки.
В пятницу в 9.30 в отеле "Онего Палас" откроется межрегиональная научно-практическая конференция "Сложный стоматологический пациент".
В Карельском институте развития образования (ул. Правды 31) состоится конференция "Революция 1917 года и церковь. Уроки истории".
В институте экономики КарНЦ РАН (пр. Невского, 50) пройдет молодежный "Стартап-базар". Начало в 16.00.
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