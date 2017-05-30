07:55, 30 Мая 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник, 30 мая.
Верховный суд Карелии рассмотрит жалобы фигурантов дела о крушении ТУ-134 под Петрозаводском.
Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик проведет совещание с участием контрольно-надзорных органов по вопросам проведения проверок субъектов малого и среднего предпринимательства.
Состоится заседание межведомственной комиссии по координации деятельности субъектов профилактики правонарушений.
Заместитель премьер-министра правительства Лариса Подсадник расскажет журналистам о культурной программе мероприятий Дня Республики и выступлении приглашенных российских артистов.
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