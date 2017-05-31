Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду, 31 мая.

В Лахденпохья сегодня состоится выездное заседание Коллегии Государственного комитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Минэкономразвития и промышленности Карелии проведет в Петрозаводске расширенное совещание с представителями малого и среднего предпринимательства по вопросам земельно-имущественных отношений с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Карелия.

В Национальном музее Карелии откроется выставка ""Жениться, что заново родиться". Свадебная обрядность Карелии".

В карельской государственной филармонии сегодня вечером состоится концерт, посвященный Дню работника культуры республики.