Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на пятницу 2 июня.

С 1 по 3 июня делегация Карелии под руководством врио главы региона Артура Парфенчикова примет участие в XXI Петербургском международном экономическом форуме.

В 10.00 на стадионе "Юность" пройдет Первенство Республики Карелия по пожарно-прикладному спорту среди юношей.

Легкоатлеты померяются силами в 15 часов на стадионе "Спартак". Здесь пройдет Чемпионат и Первенство СЗФО России по лёгкой атлетике.

В 16.00 в музее ИЗО Карелии откроется персональная выставка Тамары Юфа.