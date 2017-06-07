Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду 7 июня.

В 10.00 врио главы Карелии Артур Парфенчиков примет участие в сессии Петросовета, которая состоится в администрации Петрозаводского городского округа.

В 11.00 в правительстве пройдет заседание, на котором обсудят:

- итоги проведения Дня единого приема граждан и представителей организаций в Республике Карелия.

- итоги прохождения отопительного периода 2016/17 года в Республике Карелия.

- итоги проведения мероприятий по уборке, благоустройству и озеленению территорий муниципальных образований Республики Карелия.

- повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг многофункциональными центрами в Республике Карелия.

-проект закона Республики Карелия "О внесении изменений в Закон Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

В это же время – в 11.00 в Доме Кантеле (пр. К.Маркса, 6) состоится концерт для школьных лагерей "Песни Победы".

В 12.30 - Программа для школьных лагерей "Тайна волшебного сундучка".

В 15.00 врио главы Карелии Артур Парфенчиков во Дворце творчества детей и юношества примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню социального работника.

И в этот же час – в 15.00 в Национальном музее РК состоится открытие фотовыставки "Первые лица. Визиты в Карелию" Владимира Ларионова.

Вечером 7 июня в 18.00 Артур Парфенчиков вручит ключи от новых квартир в Скандинавском проезде, 16 переселенцам из аварийного жилья.