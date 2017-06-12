Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник 12 июня.

День России в Петрозаводске начнут отмечать в 9.00 на Онежской набережной – здесь буден дан старт шоссейным велогонкам "Онежский Flatout".

В 11.00 на улице Герцена пройдет экологическая акция в рамках проекта "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев"». Горожане высадят 25 крупномерных саженцев кленов на месте снесенных аварийных тополей.

В 12.00. на Студенческом бульваре (у фонтана "Молекула фуллерена") откроется благотворительный марафон "От сердца к сердцу".

Муниципальное бюджетное учреждение Петрозаводска "Молодежный центр "Смена" организует на площади Кирова в 17.00 большой городской флешмоб "Нарисуй свою Россию!".

Участники мотопробега "Российский флаг" проедут по центральным улицам столицы Карелии в 18.30.

В 19.00 у Мемориального комплекса "Вечный огонь" стартует торжественное шествие "Флаг моей России", в котором примет участие врио главы Каелии Артур Парфенчиков.

В 19.30 жителей и гостей Петрозаводска ожидает праздничный концерт с участием Сергея Плюснина (г. Москва), оркестра русских народных инструментов "Онего и творческих коллективов города.

Завершит День России праздничный фейерверк в 22.00.