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07:54, 14 Июня 2017

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду, 14 июня.

В правительстве Карелии состоится заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в РК под председательством премьер-министра правительства региона Александра Чепика.

Врио Главы Карелии Артур Парфенчиков посетит предприятие "MB Barbell" по производству тренажеров.

В ПетрГУ сегодня состоится торжественное открытие летнего трудового семестра студенческих отрядов Карелии.

В Национальной библиотеке пройдет литературный вечер "Жизнь и творчество Бориса Пастернака в годы войны". Начало в 18.00.

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