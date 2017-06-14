Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду, 14 июня.

В правительстве Карелии состоится заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в РК под председательством премьер-министра правительства региона Александра Чепика.

Врио Главы Карелии Артур Парфенчиков посетит предприятие "MB Barbell" по производству тренажеров.

В ПетрГУ сегодня состоится торжественное открытие летнего трудового семестра студенческих отрядов Карелии.

В Национальной библиотеке пройдет литературный вечер "Жизнь и творчество Бориса Пастернака в годы войны". Начало в 18.00.