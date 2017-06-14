07:54, 14 Июня 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
По теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду, 14 июня.
В правительстве Карелии состоится заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в РК под председательством премьер-министра правительства региона Александра Чепика.
Врио Главы Карелии Артур Парфенчиков посетит предприятие "MB Barbell" по производству тренажеров.
В ПетрГУ сегодня состоится торжественное открытие летнего трудового семестра студенческих отрядов Карелии.
В Национальной библиотеке пройдет литературный вечер "Жизнь и творчество Бориса Пастернака в годы войны". Начало в 18.00.
По теме
Выбор читателей
09.06.2017, 11:26
13.06.2017, 13:23
13.06.2017, 10:40
07.06.2017, 16:08
07.06.2017, 09:25
Аналитика
13.06.2017 12:48
Политкухня
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что принципиально новое ждет избирателей?
13.06.2017 10:40
09.06.2017 11:26
08.06.2017 11:10
07.06.2017 11:52
Чтиво
13.06.2017 13:28
Личное мнение
Главные события недели в обзоре журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
09.06.2017 14:57
08.06.2017 10:17
06.06.2017 10:58
Медиа
13.06.2017 12:13
Афиша
В театрах (1)
Концерты завтра (1)
детям
В кинотеатрах (10)
детям
Опрос
Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
Комментарии