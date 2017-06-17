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07:55, 17 Июня 2017

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу, 17 июня.

В поселке Калевала в 11 часов начнется Праздник культуры ухтинских карел "Вересковый чай". В программе – соревнования по народной игре кююккя, фольклорный калейдоскоп, спектакль "Ухтинская кадриль", ярмарка, мастер-классы по народным ремеслам и др.

В Петрозаводске в 12 часов откроется конференция регионального отделения партии КПРФ, на которой делегаты примут решение о выдвижении кандидата на выборах главы Карелии.

В Сортавале в 14 часов стартует Фестиваль карельской калитки, в рамках которого планируется испечь самую большую калитку в мире. Всего же предполагается изготовить более 7 тысяч "карельских пирожков". Специальным гостем фестиваля и главным судьей кулинарного конкурса станет  вице-президент Ассоциации шеф-поваров Финляндии и Северной Карелии Тармо Васениус.

В Петрозаводском музыкальном колледже имени Раутио в 15 часов откроется торжественная церемония вручения дипломов выпускникам.

В клубе Z.efir в 20 часов начнется концерт российского рэпера Ассаи. 

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