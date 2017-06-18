Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье, 18 июня.
В Карелии 18 июня, в годовщину трагедии на Сямозере, во всех православных храмах пройдут панихиды. Памятные мероприятия также пройдут недалеко от поселка Кудама у поклонного креста, на котором установлена табличка с 14 детскими именами. Он появился на берегу Сямозера сразу после трагедии.
Карельские ЛДПРовцы сегодня на конференции определят кандидата на выборы главы республики.
В ТРЦ "Лотос Plaza" продолжит работать ярмарка нужных/ненужных вещей. Прибарахлиться можно с 11.00 до 19.00.
В память о Баталове в 17.30 в Центре культуры "Премьер" состоится сеанс фильма режиссёра Михаила Калатозова "Летят журавли" с Алексеем Баталовым в главной роли. Вход на киносеанс свободный.
Инспекторы ДПС проведут рейдовые мероприятия по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей.
В Петрозаводске состоится экологическая акция "Сбормобиль", в рамках которой можно сдать отходы в переработку, выиграть призы и помочь животным из приюта.
Как и всегда, в день проведения акции по городу будет курсировать "Газель", которая примет у населения пластик (маркировки 1, 2, 4 и 5; в том числе можно приносить канистры из-под масла, тосола), макулатуру, алюминиевые банки и батарейки.
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