Новости. Общество
07:55, 18 Июня 2017

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

По теме

ФОТО, ВИДЕО: В Карелии испекли самую большую калитку
18.06.17 09:23
ФОТО: Петрозаводчанин гулял по городу с питоном на шее
17.06.17 16:41
Ярмарка нужных/ненужных вещей открылась в Петрозаводске
17.06.17 15:58
Все новости
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье, 18 июня.

В Карелии 18 июня, в годовщину трагедии на Сямозере, во всех православных храмах пройдут панихиды. Памятные мероприятия также пройдут недалеко от поселка Кудама у поклонного креста, на котором установлена табличка с 14 детскими именами. Он появился на берегу Сямозера сразу после трагедии.

Карельские ЛДПРовцы сегодня на конференции определят кандидата на выборы главы республики. 

В ТРЦ "Лотос Plaza" продолжит работать ярмарка нужных/ненужных вещей. Прибарахлиться можно с 11.00 до 19.00.

В память о Баталове в 17.30 в Центре культуры "Премьер" состоится сеанс фильма режиссёра Михаила Калатозова "Летят журавли" с Алексеем Баталовым в главной роли. Вход на киносеанс свободный.

Инспекторы ДПС проведут рейдовые мероприятия по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей.

В Петрозаводске состоится экологическая акция "Сбормобиль", в рамках которой можно сдать отходы в переработку, выиграть призы и помочь животным из приюта.
Как и всегда, в день проведения акции по городу будет курсировать "Газель", которая примет у населения пластик (маркировки 1, 2, 4 и 5; в том числе можно приносить канистры из-под масла, тосола), макулатуру, алюминиевые банки и батарейки.

По теме

ФОТО, ВИДЕО: В Карелии испекли самую большую калитку
18.06.17 09:23
ФОТО: Петрозаводчанин гулял по городу с питоном на шее
17.06.17 16:41
Ярмарка нужных/ненужных вещей открылась в Петрозаводске
17.06.17 15:58
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
15.06.2017, 09:42
Умер Алексей Баталов

Аналитика

16.06.2017 13:44
Расследование
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 2
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 8
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Вся аналитика

Чтиво

15.06.2017 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись" 4
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 11
14.06.2017 14:47
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 4
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Дон Кихот
детям
В кинотеатрах (10)
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Он и Она
Чудо-Женщина
Нелюбовь
Анна Каренина. История Вронского
Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»