Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье, 18 июня.

В Карелии 18 июня, в годовщину трагедии на Сямозере, во всех православных храмах пройдут панихиды. Памятные мероприятия также пройдут недалеко от поселка Кудама у поклонного креста, на котором установлена табличка с 14 детскими именами. Он появился на берегу Сямозера сразу после трагедии.

Карельские ЛДПРовцы сегодня на конференции определят кандидата на выборы главы республики.

В ТРЦ "Лотос Plaza" продолжит работать ярмарка нужных/ненужных вещей. Прибарахлиться можно с 11.00 до 19.00.

В память о Баталове в 17.30 в Центре культуры "Премьер" состоится сеанс фильма режиссёра Михаила Калатозова "Летят журавли" с Алексеем Баталовым в главной роли. Вход на киносеанс свободный.

Инспекторы ДПС проведут рейдовые мероприятия по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей.

В Петрозаводске состоится экологическая акция "Сбормобиль", в рамках которой можно сдать отходы в переработку, выиграть призы и помочь животным из приюта.

Как и всегда, в день проведения акции по городу будет курсировать "Газель", которая примет у населения пластик (маркировки 1, 2, 4 и 5; в том числе можно приносить канистры из-под масла, тосола), макулатуру, алюминиевые банки и батарейки.