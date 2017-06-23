Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на пятницу 23 июня.

В 12.00 в Карельском институте развития образования на ул. Правды, 31, (ауд. 316) пройдет заседание Общественного совета при Министерстве образования РК.

С 15:00 до 17:00 в Лахденпохье в рамках Общественной приемной главы Карелии состоится прием граждан по личным вопросам.

Прием будут проводить и.о. председателя Госкомитета по ценам и тарифам Республики Карелия Воронцов Анатолий Николаевич, первый заместитель руководителя Госжилинспекции Карелии Федоричев Александр Леонидович, начальник управления коммунального хозяйства Минстроя республики Горох Дмитрий Анатольевич.

В 17.00 в Национальном театре РК состоится открытие Всероссийского конкурса-фестиваля эпической культуры в рамках проекта "Эпический форум – 2017: "Эпосы народов России в гостях у "Калевалы".

В Птикярантском районе, в Импилахтинском заливе, продолжатся поиски пропавших подростков, которые 19 июня вышли вечером на Ладогу на лодке и перевернулись. Из пяти человек спастись удалось двоим. Троих ищут спасатели.

Петрозаводск продолжит подготовку к Дню города, празднование которого пройдет 24 июня.