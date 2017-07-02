Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье, 2 июля.

В Петрозаводске состоится второй день Фестиваля красок. Разноцветное веселье ждет горожан на площади Кирова с 14 до 18 часов.

Синоптики обещают хорошую погоду - +18-23 градуса и без дождей. Поэтому - все едем за город!

А если не хочется - можно сходить в кино. Сейчас идут Мумия, очередная часть Трансформеров, Синяя бездна и третья часть мультика Гадкий Я.