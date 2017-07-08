Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу 8 июля.

В Карелии сегодня проходит День единого приема граждан в районах и городских округах

Так, врио главы Карелии Артур Парфенчиков будет принимать жителей республики в Лоухском районе (в 11.00) и Кемском района (в 17.00).

В 10.00 в поселке Матросы на реке Шуя стартует Чемпионат Карелии по гребле на байдарках и каноэ.

С 11.15 в Петрозаводске на Кургане пройдет экстремальный забег "Испытай себя".

В 12.00 в Национальном музее Карелии состоится интерактивное мероприятие для молодоженов "Где лад, там и клад".

Также в 12.00 от Речного вокзала стартует Парад колясок в честь Дня семьи, любви и верности.

В 18.00 в Доме Кантеле откроется программа ко Дню семьи, любви и верности "Храните любовь".

В 21.00 в Кондопоге во Дворце искусств состоится гала-концерт "Органная ночь" III Международного фестиваля органной музыки Grand Orgue.