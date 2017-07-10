Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник 10 июля.

Патриарх Кирилл прибудет на Валаам, где проведет заседание попечительского совета по восстановлению Валаамского монастыря и откроет памятник святому равноапостольному князю Владимиру. В день основателей обители, преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Кроме этого, официальная делегация Республики Карелия примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня памяти преподобных Сергия и Германа на Валааме.

Городской суд Петрозаводска продолжит рассматривать дело "Петропита".