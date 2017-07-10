07:55, 10 Июля 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник 10 июля.
Патриарх Кирилл прибудет на Валаам, где проведет заседание попечительского совета по восстановлению Валаамского монастыря и откроет памятник святому равноапостольному князю Владимиру. В день основателей обители, преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Кроме этого, официальная делегация Республики Карелия примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня памяти преподобных Сергия и Германа на Валааме.
Городской суд Петрозаводска продолжит рассматривать дело "Петропита".
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