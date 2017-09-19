Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник, 19 сентября.

11.00 – в администрации главы Карелии состоится брифинг: "О строительстве в Карелии крупных спортивных объектов". В брифинге принимают участие министр по делам молодежи, физической культуре и спорту республики А.Воронов и генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Карелия" Л. Лиминчук.

17.30 – в большом зале администрации Петрозаводска пройдет образовательный семинар по проекту "Школа грамотного потребителя".

С 7 сентября по 30 ноября в Петрозаводске проходят Дни Германии.

С 18-го по -21 сентября в Петрозаводске проходит чемпионат по шахматам.