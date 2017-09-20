Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду, 20 сентября.

В 11.00. в Миннаце Карелии пройдет круглый стол на тему "Развитие межнациональных отношений и урегулирование проблем социальной и культурной адаптации мигрантов в Республике Карелия".

С 18-го по 21 сентября в Петрозаводске проходит чемпионат по шахматам.

В 20.00 в Музыкальном театре Карелии перед зрителями выступит народная артистка России Светлана Крючкова с музыкально-поэтической программой "Музыка души".