Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье, 24 сентября.

В поселке Поросозеро Суоярвского района в 12.00 презентуют новое покрытие на местной спортивной площадке. Как сообщают в правительстве, данные работы проведены в рамках программы поддержки местных инициатив

В Петрозаводске на стадионе «Юность» в 15.00 состоится детский турнир по футболу «Юность».

В Голиковском парке пройдет акция по посадке зеленых насаждений. Время проведения данного мероприятия уточняется.

В арт-пространстве Agriculture_club пройдут мероприятия в рамках Международного анимационного фестиваля КРОК - программа «Нить Ариадны» в 16-00 и программа «О душе» в 18.00. Там же в 19-30 состоится встреча с режиссером фильма «Последний романтик» Иваном Кульневым.