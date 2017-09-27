07:55, 27 Сентября 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду 27 сентября.
Сегодня День воспитателя и всех дошкольных работников.
В 10.00 в мэрии Петрозаводска обсудят меры по улучшению качества жилищного фонда и повышению комфортности проживания горожан.
В 11.00 в Сайнаволоке состоится торжественная церемония открытия канализационно-очистных сооружений Петрозаводска.
В 12.00 Законодательное собрание Карелии рассмотрит кандидатуры на должности премьер-министра правительства Карелии, министра финансов и министра экономического развития.
В 17.00 лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков выпустят 2 тысячи экземпляров молоди лосося в реку Шуя, недалеко от поселка Бесовец.
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