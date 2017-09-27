Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду 27 сентября.

Сегодня День воспитателя и всех дошкольных работников.

В 10.00 в мэрии Петрозаводска обсудят меры по улучшению качества жилищного фонда и повышению комфортности проживания горожан.

В 11.00 в Сайнаволоке состоится торжественная церемония открытия канализационно-очистных сооружений Петрозаводска.

В 12.00 Законодательное собрание Карелии рассмотрит кандидатуры на должности премьер-министра правительства Карелии, министра финансов и министра экономического развития.

В 17.00 лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков выпустят 2 тысячи экземпляров молоди лосося в реку Шуя, недалеко от поселка Бесовец.