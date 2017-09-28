Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг 28 сентября.

В 14.45 в Петрозаводске в бассейне "Н2О" состоится открытый республиканский турнир по плаванию, посвященный тренеру К.А. Ульянову.

В 15.00 пройдет заседание коллегии министерства по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями.

В 15.00 в Петрозаводске пройдет субботник в Шпальном сквере и Высотном парке, в районе дома №52 по улице Парковой.

В 15.00 на стадионе "Юность" стартуют чемпионат и первенство по легкой атлетике.

В 16.30 - субботник в Зарецком парке со стороны набережной Гюллинга (пойма реки Лососинка).