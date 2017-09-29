07:55, 29 Сентября 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на пятницу 29 сентября.
В 10.00 в мэрии карельской столицы пройдет научно-практическая конференция "Петрозаводск - город воинской славы в годы мировых войн".
В 11.00 на Студенческом бульваре стартует молодежный марафон «Навстречу всемирному фестивалю молодежи и студентов".
В 15.00 в Доме творчества детей и юношества глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник примут участие в торжествах, посвященных Международному дню пожилых людей.
В 16.00 начнется субботник в озелененной территории в районе дома №68бпо Первомайскому проспекту.
В 18.00 состоится акция по посадке зеленых насаждений "Зеленый подарок любимому городу" в Зарецком парке.
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