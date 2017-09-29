Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на пятницу 29 сентября.

В 10.00 в мэрии карельской столицы пройдет научно-практическая конференция "Петрозаводск - город воинской славы в годы мировых войн".

В 11.00 на Студенческом бульваре стартует молодежный марафон «Навстречу всемирному фестивалю молодежи и студентов".

В 15.00 в Доме творчества детей и юношества глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник примут участие в торжествах, посвященных Международному дню пожилых людей.

В 16.00 начнется субботник в озелененной территории в районе дома №68бпо Первомайскому проспекту.

В 18.00 состоится акция по посадке зеленых насаждений "Зеленый подарок любимому городу" в Зарецком парке.