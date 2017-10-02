Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник, 2 октября.

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

11.00 – в Музыкальном театре Карелии состоится Второго Международного молодежного конкурса музыкального искусства имени А.К.Глазунова.

14.00 – в Центе культуры "Премьер" (ул. Правды, 38 в) пройдет тематический благотворительный показ фильма ко Дню пожилого человека "Мы с дедушкой".

18.30 – в Центр национальных культур (пл. Ленина, д.2) состоится открытие курсов карельского языка.