07:55, 02 Октября 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник, 2 октября.
10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
11.00 – в Музыкальном театре Карелии состоится Второго Международного молодежного конкурса музыкального искусства имени А.К.Глазунова.
14.00 – в Центе культуры "Премьер" (ул. Правды, 38 в) пройдет тематический благотворительный показ фильма ко Дню пожилого человека "Мы с дедушкой".
18.30 – в Центр национальных культур (пл. Ленина, д.2) состоится открытие курсов карельского языка.
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