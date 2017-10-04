Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду 4 октября.

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков работает в Кемском районе.

В 09.00 в Республиканском онкологическом диспансере пройдет семинар "Организация медицинской помощи онкологическим больным в Республике Карелия".

В 12.00 в мэрии Петрозаводска состоится торжественное чествование супружеских пар, отметивших "золотые" свадьбы.

В 14.00 в поселке Софпорог Лоухского района состоится открытие фельдшерско-акушерского пункта.

В 15.00 в мэрии Петрозаводске состоится заседании комиссии по культурно-историческому наследию.

В 16.00 в Центре национальных культур и народного творчества РК откроется выставка "Живопись - как жизнь".