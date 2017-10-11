07:55, 11 Октября 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду 11 октября.
В 10.00 в Петрозаводском городском суде начнутся прения по делу Девлета Алиханова.
В 10.00 Иван Романов начнет давать в городском суде Петрозаводска по делу Андрея Нелидова, обвиняемого в получении взяток.
В 14.00 в петрозаводской гимназии №30 пройдет семинар для директоров школ на тему "Имидж-модель руководителя как составляющая имиджа образовательной организации".
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