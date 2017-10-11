Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду 11 октября.

В 10.00 в Петрозаводском городском суде начнутся прения по делу Девлета Алиханова.

В 10.00 Иван Романов начнет давать в городском суде Петрозаводска по делу Андрея Нелидова, обвиняемого в получении взяток.

В 14.00 в петрозаводской гимназии №30 пройдет семинар для директоров школ на тему "Имидж-модель руководителя как составляющая имиджа образовательной организации".