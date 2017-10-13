Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на пятницу 13 октября.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня работает в Сортавальском районе.

В 10.00 в министерстве экономического развития и промышленности Карелии пройдет семинар для заказчиков, осуществляющих закупки.

В 11.00 в Национальном театре Карелии состоится семинар "Национальный театр: традиции и современность".

В 18.00 в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио состоится авторский концерт композитора Анастасии Сало к 80-летию Союза композиторов РК.