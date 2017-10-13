07:55, 13 Октября 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
По теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на пятницу 13 октября.
Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня работает в Сортавальском районе.
В 10.00 в министерстве экономического развития и промышленности Карелии пройдет семинар для заказчиков, осуществляющих закупки.
В 11.00 в Национальном театре Карелии состоится семинар "Национальный театр: традиции и современность".
В 18.00 в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио состоится авторский концерт композитора Анастасии Сало к 80-летию Союза композиторов РК.
По теме
Выбор читателей
09.10.2017, 15:03
09.10.2017, 14:57
10.10.2017, 15:48
07.10.2017, 18:34
Аналитика
10.10.2017 10:58
Политкухня
В споре о том, кто должен стать новым уполномоченным по правам ребенка в Карелии, политолог Олег Реут видит "катастрофическое непонимание" функций этой должности.
09.10.2017 11:18
06.10.2017 11:05
05.10.2017 11:15
03.10.2017 16:14
Чтиво
12.10.2017 16:27
Личное мнение
Лауреат республиканского конкурса "Учитель года", преподаватель информатики из Сегежи Виталий Меньшиков рассказал, какую хорошую зарплату он получает.
12.10.2017 14:44
06.10.2017 11:54
02.10.2017 14:19
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?
Афиша
Сегодня в городе (3)
Комментарии