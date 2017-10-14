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Новости. Общество
08:45, 14 Октября 2017

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу 14 октября.

В Сортавальском районе устроят информационный тур для турагентской сети компании TUI.

Сегодня - День единого приема граждан. Чиновники Карелии встретятся гражданами и ответят на их вопросы.

С 11.00 до 15.00 глава Карелии Артур Парфенчиков проведет прием жителей Сортавальского района.

С 11.00 до 18.00 в администрации Петрозаводска также пройдет День единого приема граждан.

11.00 – всех приглашают на субботник, чтобы озеленить территорию в районе пересечения ул.Островского и ул.Мичуринской (в районе дома №10 по ул.Фрунзе).

12.00 – в селе Ведлозеро пройдут соревнования по спортивному ориентированию "Карелия Парк Тур-2017".

В Петрозаводск приедет Олимпийская делегация Российского союза спортсменов.
13.00 – спортсмены встретятся в Университетском лицее с учащимися городских школ в формате вопрос-ответ, а в 16.00 в ФОКе на Ключевой олимпийцы проведут тренировку с учащимися СДЮСШОР №1.

15.00 – в Национальной библиотеке Каерлии пройдет литературный вечер "Родные берега Пекка Пертту", посвященный 100-летию со дня рождения писателя Петра Алексеевича Пертту, заслуженного работника культуры Карельской АССР.

15.00 - в Гранд-кафе "Виноград" на улице Чапаева, 41 состоится Отборочный этап конкурса-фестиваля "Молодежная волна" в номинации "Хореографическое искусство".

17.00 - в Национальном театре Карелии пройдет торжественный юбилейный вечер, посвященный 85-летию Государственного Национального театра. Театрализованное представление "Мы празднуем! Juhlimme!"

Также спешим сообщить, что с 14 по 22 октября представители Карелии примут участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

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